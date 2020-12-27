В Иране в горах погибли 12 альпинистов

К северу от иранской столицы Тегерана нашли 12 тел альпинистов, которые погибли во время снежной бури в горах. Об этом в понедельник сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в полиции и спасательных службах Ирана.

Отмечается, что альпинисты погибли в трех отдельных инцидентах, произошедших в районах Колакчал, Ахар и Дарабад в пятницу, когда внезапная метель вызвала сход лавин.

"После трех дней поисково-спасательных операций международное гуманитарное движение Красный Полумесяц в Тегеране в воскресенье остановило поиски, заявив, что спасло 14 человек и обнаружило 11 тел погибших", - говорится в сообщении.

В тот же день полиция в районе Колакчал заявила, что нашла двенадцатую жертву стихии.