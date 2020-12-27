Депутатов партии Пашиняна забросали яйцами

У здания парламента Армении в эти минуты проходит акция протеста, участники которой требуют от депутатов фракции власти "Мой шаг" вынести вотум недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, сообщают армянские СМИ.

Собравшиеся заявляют, что Пашинян должен покинуть должность премьера как можно раньше и скандируют "Армения без Никола", "Сдавший земли - уходи!".

Между участниками акции и депутатом фракции блока «Мой шаг» Сисаком Габриеляном произошла словесная перепалка, которая перешла в потасовку. Один из протестующих толкнул депутата, который ответил ему тем же. Оскорбления звучали с обеих сторон. Спустя некоторое время депутат сел в автомобиль и уехал. А протестующие забросали его автомобиль яйцами.