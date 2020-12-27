Бинагади лидирует по количеству больных коронавирусом

Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку. Как сообщает koronavirus.info, в настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15%, в Хатаинском районе - 13%, в Ясамальском районе - 12.2%, в Сабунчинском районе - 10.7%, в Насиминском районе - 7.9%, в Наримановском районе - 8.2%, в Сураханском районе - 8.2%, в Низаминском районе - 7.0%, в Гарадагском районе -5.4%, в Хазарском районе - 6.8%, в Сабаильском районе - 5%, в Пираллахинском районе - 0.5%.