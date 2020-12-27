Противников Пашиняна назвали «бомжами», «продажными за 5 тысяч»

Как сообщалось ранее, в Ереване проходит шествие оппозиционно настроенной части армянского общества. Протестующие требуют, чтобы Пашинян покинул должность премьера как можно раньше, и скандируют "Армения без Никола".

Но нашлись и те, кому не по нраву подобные акции протеста. Sputnik Армения пишет, что на проспекте Баграмяна одна из женщин, видимо, работница по очистке улиц города, выразила участникам митинга свое недовольство: "Уходите отсюда, бомжи. Продажные, за 5 тысяч (драмов - почти 10$) вышли на митинг. Езжайте в Карабах, наши дети там сражаются, а не вы".

В ответ участники митинги начали скандировать "Зомби". Женщину успокоил полицейский. Однако еще одна женщина пристыдила оппозицию за шествие, назвав участников "бесстыдниками".