В парламенте Армении подняли вопрос об импичменте Пашиняна

Парламент Армении должен обсудить вопрос импичмента премьер-министра Никола Пашиняна, сказала в понедельник в ходе внеочередного заседания парламента депутат от фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

«Мы еще не знаем, каких еще устных договоренностей достиг предатель, занимающий кресло премьера, который по частям сдает родину. Каких еще устных договоренностей он достиг по некоторым участкам, к примеру, Гегаркуника, статуса Мегри, по которому в ближайшее время, думаю, будут очень интересные заявления», - сказала Зограбян.

По ее словам, пока данный парламент действует, а ему, по ее мнению, остались считанные недели, он должен обсудить всего один вопрос – «вопрос импичмента Никола Пашиняна».

Она отметила, что парламент должен обсудить вопрос избрания нового премьера, чтобы была возможность спасти от Армении то, что еще возможно, и не стать очевидцами жестокой страницы истории, когда будет потеряна государственность Армении, а сами депутаты не войдут в учебники истории как люди, которые могли бы остановить предателя.

«Это исторический момент и мы должны схватить за руку предателя Никола, иначе мы потеряем государственность Армении», - сказала Зограбян.