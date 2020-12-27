Полиция о нарушителях карантина

27 декабря 2020 года были возвращены 1303 транспортных средства, пытавшихся проехать через посты без соответствующего разрешения.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, за указанный период в отношении 1379 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.

«Все мероприятия, проводимые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья. Поэтому просим граждан с пониманием отнестись к применяемым мерам изоляции и не покидать места жительства без необходимости», - говорится в сообщении министерства.