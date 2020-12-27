Российский эксперт рассказал, кто стоит за нападениями на азербайджанских солдат

Армянская оппозиция, стремящаяся сорвать исполнение трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении о прекращении Карабах ской войны, будет использовать нападения армянских боевиков на азербайджанских граждан, чтобы достичь своей цели – забрать власть у премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом "Вестнику Кавказа" сказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко, комментируя атаку армянской вооруженной группировки на азербайджанских военнослужащих у села Агдам Ходжавендского района.

"Этот инцидент тесно связан с борьбой за власть внутри Армении. Заметьте, нападение было совершено после того, как в субботу Никол Пашинян заявил, что может уйти после внеочередных парламентских выборов. Уже подыскивается вариант, кто придет на смену Пашиняну – готовый к компромиссам человек, который будет вести прямой диалог с Азербайджаном, или же реваншист вроде Вазгена Манукяна, который провозгласит курс на новый вооруженный конфликт. Нападения на азербайджанских солдат – это попытки реваншистов взять власть в Армении", - указал он.

"...Между тем те, кто настроен более или менее прагматично, прекрасно понимают, что новая война закончится для Армении новым поражением, все армянские войска будут выбиты с территории Азербайджана...", - заметил Алексей Фененко.

Эксперт подчеркивает, что "армянские войска, оставшиеся в Карабахе, – это большая масса людей с оружием, проигравших войну, и явно есть опасения... что они могут пойти сейчас маршем на Ереван и привести к власти реваншиста, из-за чего конфликт может возобновиться с новой силой спустя некоторое время".

"...Сейчас самая болезненная проблема в регионе – как будут развиваться события внутри Армении... Вазген Манукян в свое время был министром обороны и сохранил влияние на силовые структуры Армении. Если вывести оставшуюся массу военных в Ереван, реваншисты получат готовые боевые отряды для государственного переворота", - заключил Фененко.

Напомним, ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что 27 декабря незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести человек из остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения Азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района. В результате нападения погиб солдат Ганбаров Эльмир Раиль оглу, солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение.