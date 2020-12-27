Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с коронавирусом

Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих попала в одну из больниц Санкт-Петербурга с пневмонией и коронавирусом. О госпитализации пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что 86-летняя артистка находится в реанимации инфекционного отделения 122-й клинической больницы имени Соколова. У нее диагностировали обширное поражение легких.

Впервые о госпитализации Фрейндлих в Facebook сообщил петербургский историк Константин Богуславский со ссылкой на источники из Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором служит артистка. Он заявил, что актрису госпитализировали с пневмонией.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих известна по таким фильмам, как «Служебный роман», «Агония», «Сталкер», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Жестокий романс». Она служит в БДТ имени Товстоногова с 1983 года.