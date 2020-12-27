Партия Пашиняна назвала «законный путь» смены власти
Требования об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна потеряли всякий смысл, заявила на внеочередном заседании парламента Армении глава парламентской фракции от правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц. Об этом пишут армянские СМИ.
По словам Макунц, все, кто хочет смены власти, должны как можно скорее сесть за стол переговоров и обсудить, когда и как следует провести внеочередные выборы в парламент: «Если оппозиция добивается смены власти, то вот законный путь для этого».