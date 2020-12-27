Минздрав Испании ожидает завершение эпидемии COVID-19 к концу лета

Эпидемия коронавируса в Испании, скорее всего, завершится к концу лета следующего года, считает министр здравоохранения Сальвадор Илья.

"Начало вакцинации – это начало конца. Конец - когда мы сможем иммунизировать 70% населения, это может произойти в конце лета. В Испании и в Европе", - заявил Илья в интервью радиостанции Cadena Ser.

По словам главы Минздрава, после этого европейские страны смогут оказать помощь в вакцинации другим государствам, поскольку "подписаны контракты о большем количестве доз, чем необходимо".