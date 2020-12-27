Синоптики рассказали, какой будет погода во вторник
Завтра, 29 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, местами слабый туман, прогнозируется юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
В Баку и на Апшероне температура воздуха ночью составит 1-3, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление высокое - 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем - 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер западный. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.
29-30 декабря ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.