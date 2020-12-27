В Шуше и Гадруте восстанавливают телерадиовещание

В соответствии с планом мероприятий, подготовленным Министерством транспорта, связи и высоких технологий ведется подготовка к скорейшему возобновлению телерадиовещания в освобожденных от оккупации районах.

Техническая подготовка завершена, после полного обеспечения Шуши и Гадрута электроэнергией вещание будет возобновлено.

В результате этого в Ходжавендском, Джабраильском, Физулинском, Зангиланском, Губадлинском, Аскеранском, Агдамском районах, Шуше и Ханкенди, а также в находящихся вблизи них населенных пунктах можно будет смотреть все телеканалы страны и 1 зарубежный канал, а также слушать радиопрограммы, которые будут транслироваться Гадрутской и Шушинской телерадиовещательной станцией.