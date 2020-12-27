Депутат от партии Пашиняна призвал полицию восстановить порядок в Ереване

Депутат от правящей фракции парламента Армении «Мой шаг» Айк Саркисян выдвинул требования к полиции и СНБ, сообщает «Новости Армения».

Он призвал представителей силовых структур – начальника полиции и главу СНБ - оперативно восстановить общественный порядок в Ереване.

«Сегодня с утра некоторые провокаторы, преследуя личные интересы, перекрыли вход в парламент и совершали провокации, пока некоторые депутаты пытались войти в здание Национального Собрания. Я обращаюсь к начальнику полиции Еревана, призываю и требую очень быстро восстановить общественный порядок, в противном случае это приведет к плохим развитиям», - сказал Саркисян.

Он отметил, что ему уже написали многие граждане, которые заявили, что если полиция не предпримет меры, то они будут вынуждены самостоятельно защищать избранных ими депутатов и власти.