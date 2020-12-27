Kapital Bank в очередной раз оказал поддержку начинающим предпринимателям

Kapital Bank в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности продолжает реализацию проекта по организации самозанятости населения. В начале года Банк присоединился к меморандуму между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости.

С целью поддержки самозанятости в различных сферах Банк в очередной раз безвозмездно предоставил оборудование 39 безработным гражданам, в том числе инвалидам, вынужденным переселенцам и лицам из малообеспеченных семей из Наримановского, Сураханинского, Ясамальского, Гарадагского, Хазарского Низаминского, Бинагадинского, Хатаинского и Насиминского районов Баку, а также из Апшерона, Шамахы, Гобустана, Физули, Мингечевира, Астары и Сальяна.

Следует отметить, что с апреля текущего года Kapital Bank помог начать бизнес в общей сложности 83 предпринимателям. Напомним, что данный проект реализуется по инициативе главы государства Ильхама Алиева о распределении социальной ответственности между банками в организации самозанятости уязвимых групп населения и внесет свой вклад в развитие микро -, малого и среднего предпринимательства в стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.