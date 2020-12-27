Президент Кипра привился вакциной Pfizer-BioNTech

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис был привит вакциной от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом он сам сообщил журналистам на пороге медицинского центра.

После процедуры президент поблагодарил медиков, принимающих непосредственное участие в вакцинировании жителей страны. "Каждый имеет право отказаться от вакцинации, но вакцина - это то, что нас защитит", - подчеркнул он, добавив, что "обратный отсчет до разгрома так называемого невидимого врага начался, но предстоит еще долгий путь", передает ТАСС.