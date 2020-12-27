Казахстан закупит американскую вакцину от коронавируса

Казахстан подписал соглашение с компанией Pfizer о закупках американской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения страны Марата Шоранова.

По его словам, власти республики собираются в ближайшее время выдать препарату документы для регистрации и применения. Сроки его поставок будут зависеть от производственных мощностей компании. Шоранов отметил, что американская вакцина имеет жесткие требования к хранению и транспортировке, а также «отличительную стоимость — она до двух раз дороже, чем та же вакцина, произведенная в Российской Федерации». Объем закупок препарата пока не раскрывается.

Ранее Казахстан развернул на своей территории массовое производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кампания по иммунизации в республике начнется в феврале, в первую очередь будут привиты медработники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, медико-социальных учреждений, а также граждане с хроническими заболеваниями.