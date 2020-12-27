Вазген Манукян: Выборы только после отставки Пашиняна

Акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна будут носить ежедневный характер, заявил кандидат от оппозиции на пост премьера переходного правительства Вазген Манукян.

"Он намеренно делит политическое пространство на согласных и несогласных. Это обычный трюк – старое и новое, черное и белое, элита и народ, партии, желающие выборов и не желающие. Мы ясно заявили, что при Николе Пашиняне в Армении никаких выборов быть не может", - цитирует Манукяна Sputnik Армения.

По его словам, Пашинян должен уйти, после чего новое правительство в какие-то сроки повысит боеготовность армии и начнет переговоры – с Азербайджаном или трехсторонние – о границах.

Манукян утверждает, что внеочередные выборы еще более усложнят обстановку в Армении, начнется борьба между партиями.