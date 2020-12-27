Карине Геворкян։ ирано-армянские отношения будут зависеть от внешних игроков

В нынешней ситуации ирано-армянские отношения будут зависеть от внешних игроков. Такое мнение востоковед Карине Геворкян высказала в эфире Sputnik Армения.

Эксперт считает, что развитие сотрудничества с официальным Ереваном во многом будет обусловлено позицией других стран, поскольку политическая субъектность Армении находится практически на нуле. На формальном уровне, конечно, будут проводиться переговоры, но на данном этапе армянское руководство, с точки зрения Геворкян, не в состоянии принимать далеко идущие решения, особенно с учетом разного рода давления.

Тегеран также оказался в непростой ситуации после установления перемирия в Карабахе. Востоковед считает, что, скорее всего, Тегеран разрабатывает сценарии и планы, связанные с политикой в регионе, однако без согласования с Москвой их реализация маловероятна.