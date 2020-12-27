Некоммерческая организация «For Azerbaijan» начинает сбор пожертвований в помощь Азербайджану

Идея создания организации была реализована группой соотечественников-профессионалов, намеренных создать образцовую благотворительную организацию, чтобы помочь народу Азербайджана наиболее практичным и прозрачным образом. Видением этого движения является создание столь необходимой эффективной инфраструктуры, которая позволит людям беспрепятственно вносить свой вклад в поддержку этого движения вне зависимости от их места нахождения.

Сегодня начала работу новая некоммерческая организация «For Azerbaijan». Основанная исключительно в благотворительных целях, организация намерена оказать поддержку наиболее уязвимым слоям населения Азербайджана, объединяя общины азербайджанцев всего мира в благотворительных целях.

До полного установления работы этой организации, финансовые ресурсы, необходимые для обеспечения непрерывной работы «For Azerbaijan», в течение первых двух лет, будут выделяться членами-учредителями организации. Программы организации разработаны так, что будут финансироваться за счет благотворительных пожертвований широкого мирового сообщества с минимальными косвенными затратами.

Для обеспечения прозрачности работы организации «For Azerbaijan», все операции будут основаны на безналичной, цифровой, полностью отслеживаемой и проверяемой инфраструктуре. Стратегическая и оперативная структура организации «For Azerbaijan» основывается на трех областях: помощь в процессе восстановления (Исцели Раны), удовлетворение повседневных потребностей ( Протяни руку) и уверенность в будущем (Построй будущее). Конкретные проекты, которые будут реализованы в этих областях, помогут пострадавшим от конфликтов, насилия, стихийных бедствий, а также малообеспеченным слоям населения. Такой трехсторонний подход поддержит самые уязвимые слои общества, поможет им преодолеть проблемы и более решительно двигаться в будущее.

Организация намерена активно собирать средства по всему миру. Каждая программа организации «For Azerbaijan» будет применять строгие критерии оценки при отборе граждан, нуждающихся в помощи. Некоторые программы будут преследовать наставнические или адаптивные цели для создания прямой связи между спонсорами и бенефициарами. «Наши проекты будут масштабируемыми, чтобы к инициативе присоединилось как можно больше спонсоров», - откомментировала представитель организации, Ульвия Гасанзаде. «For Azerbaijan» будет сотрудничать с благотворительными организациями и государственными учреждениями для успешной и эффективной реализации своих программ, каждая из которых обязана придерживаться принципов прозрачности и подотчетности.

«Очень важно создать надежную, безопасную и дееспособную организацию для оказания помощи и поддержки тем, кто в ней нуждается, посредством прозрачной и эффективной программы. Именно с этого все и началось», сказала Ульвия Гасанзаде.

Как только организация приступит к своей деятельности, все заинтересованные стороны смогут присоединиться к инициативе в качестве спонсоров или волонтеров. Вся дополнительная информация на интернет-странице https://forazerbaijan.org/en/

Об организации «For Azerbaijan»: «For Azerbaijan», некоммерческая организация, учрежденная в США - основана группой азербайджанских специалистов, являющихся профессионалами в различных областях, и работающих в разных странах мира. Основная цель организации – использовать желание Азербайджанцев и сообществ всего мира оказать гуманитарную помощь наиболее уязвимым слоям населения в Азербайджане с помощью эффективных, прозрачных, масштабируемых и устойчивых инструментов.

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