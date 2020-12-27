Yelo Bank получил награду «Самая инновативная корпоративная стратегия ребрендинга»
Yelo Bank получил награду «Самая инновативная корпоративная стратегия ребрендинга»
Процесс ребрендинга, который мы запустили со слогана «Яркий Банкинг», стал для банка переходом на новый этап развития. В дополнение к обновлению нашей сервисной сети в 2020 году мы запустили нашу многофункциональную карту Yelo, мобильное приложение Yelo app и услуги интернет-банкинга и постарались чтобы наши клиенты почувствовали эти изменения. Основная цель нововведений - превратить каждую минуту связи клиентов с нашим банком в новый положительный опыт.
Отрадно, что наш труд и преданность нашим идеям не остались незамеченными. Авторитетный международный журнал Сapital Finance International (CFI.co), специализирующийся на финансах, мировой экономике и банках, высоко оценил проделанную нами работу и объявил нас победителем в номинации «Самая инновативная корпоративная стратегия ребрендинга - Азербайджан 2020 (Most Innovative Corporate Rebranding Strategy - Azerbaijan 2020).
Каждый год CFI.co ищет людей и организации, которые вносят значительный вклад в сближение и развитие экономик, а основная же цель премии направлена на выявление и поощрение уникальных случаев в надежде вдохновить и других на дальнейшее улучшение своей работы.
Эти слова как нельзя лучше характеризуют наше видение будущего банкинга в призме Yelo. Мы будем и дальше работать над собой, творить, и находить инновативные решения чтобы делать банкинг ярче для наших клиентов.
Yelo Bank – Яркий Банкинг!