Ильхам Алиев ознакомился с ремонтом дороги до границы с Россией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в рамках реконструкции участка автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией от 7,5 километра до Масазырского круга.
Как сообщает "АзерТАдж", глава государства также принял участие в открытии первого 30-километрового участка новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, являющейся составной частью международного транспортного коридора "Север-Юг".
В соответствии с проектом рядом с Хырдаланским кругом автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией построен новый железнодорожный мост.