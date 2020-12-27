Президент Армении призвал Пашиняна уступить власть

"Для меня важно хоть немного поставить страну на правильные рельсы", - сказал Саркисян.

Армению по возможности нужно поставить на правильные рельсы. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил президент Армен Саркисян в ходе встречи с представителями общественности в Гюмри в конце минувшей недели.

Президент Армении сообщил, что встречался как с премьер-министром Пашиняном, так и с представителями оппозиции, намерен продолжать встречи, чтобы усадить все стороны за один стол.

"Я в первый же день выступил с предложением, достаточно простым и ясным. Правительство должно уйти в отставку, ведь очень трудно продолжать работу, когда ты проиграл. Даже если бы правительство ни в чем не было виновато, эту страницу нужно было бы закрыть и начать с чистого листа. Если мы сегодня не "проснемся", не определим, как использовать наше богатство, то через 5-10 лет потерпим более крупное поражение", - сказал Саркисян.

По словам президента, главное его желание – создать все условия, чтобы к власти пришло грядущее поколение, которое будет носителем другой политической культуры и мышления. Поколение, которое обеспечит стремительное развитие армянского государства.