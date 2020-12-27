Московский бизнесмен Намик Абдуллаев получил медаль за работу на благо Азербайджана

26 декабря председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира представил ряду представителей азербайджанской диаспоры в России медаль «За заслуги в диаспорской деятельности».

Отметим, что данной медалью награждаются за заслуги в укреплении связей диаспоры с Азербайджанской Республикой, распространении на международной арене объективной информации, связанной с Азербайджаном, а также пропаганду азербайджанского языка и культуры в зарубежных странах, роль в развитии двусторонних и многосторонних связей Азербайджанской Республики в международном сообществе.

Как стало известно haqqin.az_ в этом году среди награжденных был и влиятельный бизнесмен, владелец сети клиник Medlayn Servis Намик Абдуллаев.

Сеть клиник Medlayn Servis действует в Москве и предоставляет услуги широкого спектра.