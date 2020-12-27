Депутат Петросян: «Скоро заседания парламента Армении будут начинаться со слов Салам Алейкум»

«Если в Армении премьер-министром останется Никол Пашинян, не удивлюсь, если спикер парламента начнет заседания со слова «Салам Алейкум». Как сообщает «Арминфо», об этом в ходе брифинга заявил депутат от фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян.

Он заметил, что своим решением лишить Наиру Зограбян депутатского мандата руководство страны нарушает Конституцию Армении.

«В Конституции говорится, что перед законом все равны. Если слово мусор, считается таким глубоким оскорблением, то почему соответствующие процессы не осуществляются в отношении премьер-министра Армении, который использовал фразы покруче.

Также лишение депутата должности главы парламентской комиссии может осуществляться в том случае если истекли депутатские полномочия человека, или он сам отказывается от занимаемой должности. В случае с Наирой Зограбян всего этого не было. Это очередное свержение Конституционного строя», - подчеркнул Петросян.