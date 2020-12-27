МИД Украины: Киев окончательно порвал с «русским миром»

Переговоры в нормандском формате в Минске далеко не лёгкие и очень утомительные. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью немецкому журналу Internationale politik.

«Нет сомнений в том, что переговоры в нормандском формате с Украиной, Россией, Германией и Францией, а также в Трехсторонней контактной группе Украины, России и ОБСЕ далеко не легкие и очень утомительные. Но мы открыты для творческих решений и будем настаивать на конкретных шагах, которые будут способствовать мирному процессу», — цитирует украинского министра «Украина.ру».

Глава МИД Украины заявил, что Киев никогда не отступится от Крыма и Донбасса и продолжит свой путь в Евросоюз, поскольку, по словам Кулебы, Украина «окончательно разорвала связь с русским миром».