Минобороны России: Баку и Ереван обменялись пленными

Между Азербайджаном и Арменией состоялся обмен пленными: двое находившихся в плену азербайджанцев доставлены в Баку, четверо армян - в Ереван. Об этом сообщил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Сегодня в целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни", - цитирует ТАСС Мурадова.