Биолог: переболевшие коронавирусом рискуют заразиться «британским» штаммом

Ранее переболевшие COVID-19 могут повторно заразиться новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженным в Великобритании. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА Новости.

«Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — предупредила эксперт.

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отмечал, что мутация может быть на 70% заразнее «привычного» SARS-CoV-2.