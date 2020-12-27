Бесплатные услуги от Межбанка

Универсальный пакет услуг рассчитан на малообеспеченные слои населения. Это решение предусмотрено согласно «Государственной программе расширения цифровых платежей в Азербайджанской Республике в 2018-2020 годах». Основная задача программы - расширить использование и обеспечить доступность услуг электронных платежей для всех граждан Азербайджана.

Международный банк Азербайджана всегда стремится к тому, чтобы банковские услуги были доступны каждому. Бесплатный «Пакет базовых банковских услуг» - еще один шаг на пути к этой цели.

Благодаря «Пакету базовых банковских услуг» для малообеспеченных слоев населения открывается большинство возможностей Международного банка Азербайджана на бесплатной основе или на льготных условиях. Клиенты могут бесплатно открыть текущий счет в национальной валюте и получить дебетовую карту, которая позволит проводить операции по текущему счету.

Получить доступ к услугам банка можно посредством системы интернет-банкинга IBA Mobile и в течение месяца переводить средства на расчетный счет в размере прожиточного минимума, а также проводить операции с наличными средствами в размере прожиточного минимума во внутренней эквайерской сети банка. Подключение к услугам SMS-оповещений, подачи электронной выписки по операциям с текущим счетом и перевода суточных на текущий счет в течение месяца также бесплатное.

Применение такого «Пакета базовых банковских услуг» для населения, не имеющего доступа к подобным финансовым операциям, а также для тех, кто не пользуется такими услугами из-за определенных обстоятельств, широко распространено в международной практике. Этот шаг МБА усиливает уровень поддержки финансовой доступности в нашей стране.

Информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в 39 филиалах и 37 отделениях банка, на сайте https://ibar.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937 или посетив официальную страницу банка в Facebook.