Коронавирус в Азербайджане: 772 случая заражения, 3048 человек вылечились

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 772 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров сообщили, что в течение суток 3 048 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 39 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

В Азербайджане выявлено в общей сложности 215 483 случая заражения коронавирусом, из этого числа 172 019 человек благополучно прошли лечение, 2 538 пациентов клиник скончались. Лечение 40 926 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.