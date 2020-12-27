В Армении заявили, что им не до Нового года

Армянское информагентство ФактИнфо провело опрос с целью выяснить, планируют граждане Армении отмечать Новый год или нет.

Все опрошенные заявили об отсутствии у них праздничного настроения, сказав, что будут отмечать Новый год в узком семейном кругу из-за трагических последствий войны.

"Нет ни настроения, ни желания", - сказала одна из опрошенных. Ей вторит другая: "В сложившейся обстановке это преступление отмечать Новый год".

"Текущий год был самым ужасным, и отмечать Новый год просто неудобно", - заявила еще одна респондентка.

"Хочу, чтобы до Нового года этот предатель подал в отставку, чтобы мы определились, как решать дальше вопросы, и чтобы мы смогли заняться возвращением пленных”, - сказала жительница Армении.