В Китае еще одна ковид-вакцина готова к испытаниям на людях

Еще одна китайская вакцина-кандидат на основе аденовирусных векторов против новой коронавирусной инфекции COVID-19 готова к испытаниям на людях в стране и за рубежом, заявили ее разработчики. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Исследователи из университета Цинхуа, Тяньцзиньского медицинского университета и базирующейся в городе Куньмин компании Walvax Biotechnology приступили к разработке вакцины еще в начале эпидемии. В отличие от других вакцин-кандидатов, эта произведена с использованием крови шимпанзе.

В организме человека обычно нет предварительно сохраненных нейтрализующих антител против аденовируса шимпанзе, поэтому вакцину с этим вирусом в качестве носителя отличают малое количество побочных эффектов, высокая производительность и сильный иммунитет после вакцинации, отметил ведущий исследователь из университета Цинхуа Чжан Линьци.

Производители вакцин завершили испытания на животных и начали подавать заявки, чтобы опробовать вакцину на людях в Китае и за рубежом.

Чжан Линьци отметил, что клинические испытания 3-й фазы для проверки эффективности вакцины будут проводиться в пострадавших от пандемии районах за рубежом.

Строительство базы по производству запатентованной вакцины на основе аденовирусных векторов шимпанзе началось в районе Дасин в Пекине. Как только эффективность вакцины будет подтверждена, начнется ее массовое производство. Вакцина, вероятно, выйдет на рынок в середине 2021 года. Согласно заявлению компании Walvax, годовой объем производства препарата превысит 200 млн доз.