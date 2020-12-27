Moody’s заявил, что Халг Банк лучший

Эксперты агентства положительно оценивают стабильный уровень капитализации финансового учреждения и отмечают устойчивость, способности поглощать риски, а также системную значимость Халг Банка.

Халг Банк, отмечающий 27 декабря 16-летие начала банковской деятельности, получил от международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service подтверждение своих текущих рейтингов.

C первых дней своей деятельности Халг Банк завоевал репутацию надежного и стабильного финансового учреждения, взяв за основу такие ценности как честность и прозрачность, доверие и уважение, гибкость и оперативность, предоставляя населению современные и выгодные банковские услуги, строго следуя стандартам высокого качества обслуживания. Безупречная репутация и доверие клиентов, успешная коммерческая деятельность и активное участие в социальной, культурной, спортивной жизни страны определяют высокий статус Халг Банка и его место в финансовом секторе Азербайджана.

Халг Банк сотрудничает с Moody’s Investors Service с 2011 года.