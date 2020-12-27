В ходе обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год в Милли Меджлисе министр финансов Самир Шарифов заявил, что в текущем году правительство Азербайджана приняло решение о приостановлении действия бюджетного правила. Но в то же время подчеркнул, что возвращение к бюджетному правилу является важным вопросом, в связи с чем будут представлены необходимые предложения.

Только в октябре прошлого года в Азербайджане было утверждено новое бюджетное правило, направленное в основном на сдерживание чрезмерного роста расходов бюджета. Радости финансовых лидеров страны не было конца. Ведь хозяйственные структуры всегда хотят взять из бюджета денег побольше, что приводит к порой к большому давлению на Минфин и Центробанк. А закон об ограничениях снимает такую конфликтную ситуацию. Но не долго длилась эта радость.

Да, завершающийся год был тяжелым для Азербайджана, впрочем как и для всех стран мира. Правительством были осуществлены широкомасштабные меры по устранению воздействия пандемии на граждан. Ну, о каких тут ограничениях могла идти речь. Миллиарды дополнительных манатов были направлены государством не только на лечение и профилактику коронавируса, но и на устранение вызванных пандемией проблем. Это и помощь оказавшимся без работы лицам, многочисленные формы поддержки бизнеса. В результате целенаправленных мер правительства кризис, связанный с пандемией коронавируса, в целом предотвращен. Но пандемия, между тем, продолжается, конца ей пока не видно. Поэтому министр и не спешит говорить о сроках возвращения к бюджетному правилу.

В то же время 2020 год стал исключительным в истории страны. Азербайджан положил конец военной агрессии Армении и освободиа земли от оккупации. И сейчас, по словам Самира Шарифова, главное - восстановление деоккупированных территорий и возвращение на освобожденные территории граждан, по поручению главы государства этому вопросу придано особое значение. На создание различной инфраструктуры на этих территориях выделено 2,2 млрд манатов. И это только начало. Да, освобождение земель – огромная радость, но восстановление разрушенных городов и сел требует денег, и немалых. Поэтому в госбюджете на 2021 год учтены расходы не только на продолжение мер по борьбе с пандемией и обеспечение благосостояния народа, а также на восстановление оккупированных территорий. Нельзя забывать и об обороноспособности, для усиления которой предусмотрено выделить около 4,6 млрд манатов. В целом бюджет составлен с учетом мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики Азербайджана.