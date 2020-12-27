Самир Шарифов намекнул на оживление сильно потрепанной экономики наш комментарий
В ходе обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год в Милли Меджлисе министр финансов Самир Шарифов заявил, что в текущем году правительство Азербайджана приняло решение о приостановлении действия бюджетного правила. Но в то же время подчеркнул, что возвращение к бюджетному правилу является важным вопросом, в связи с чем будут представлены необходимые предложения.
Только в октябре прошлого года в Азербайджане было утверждено новое бюджетное правило, направленное в основном на сдерживание чрезмерного роста расходов бюджета. Радости финансовых лидеров страны не было конца. Ведь хозяйственные структуры всегда хотят взять из бюджета денег побольше, что приводит к порой к большому давлению на Минфин и Центробанк. А закон об ограничениях снимает такую конфликтную ситуацию. Но не долго длилась эта радость.
Да, завершающийся год был тяжелым для Азербайджана, впрочем как и для всех стран мира. Правительством были осуществлены широкомасштабные меры по устранению воздействия пандемии на граждан. Ну, о каких тут ограничениях могла идти речь. Миллиарды дополнительных манатов были направлены государством не только на лечение и профилактику коронавируса, но и на устранение вызванных пандемией проблем. Это и помощь оказавшимся без работы лицам, многочисленные формы поддержки бизнеса. В результате целенаправленных мер правительства кризис, связанный с пандемией коронавируса, в целом предотвращен. Но пандемия, между тем, продолжается, конца ей пока не видно. Поэтому министр и не спешит говорить о сроках возвращения к бюджетному правилу.
В то же время 2020 год стал исключительным в истории страны. Азербайджан положил конец военной агрессии Армении и освободиа земли от оккупации. И сейчас, по словам Самира Шарифова, главное - восстановление деоккупированных территорий и возвращение на освобожденные территории граждан, по поручению главы государства этому вопросу придано особое значение. На создание различной инфраструктуры на этих территориях выделено 2,2 млрд манатов. И это только начало. Да, освобождение земель – огромная радость, но восстановление разрушенных городов и сел требует денег, и немалых. Поэтому в госбюджете на 2021 год учтены расходы не только на продолжение мер по борьбе с пандемией и обеспечение благосостояния народа, а также на восстановление оккупированных территорий. Нельзя забывать и об обороноспособности, для усиления которой предусмотрено выделить около 4,6 млрд манатов. В целом бюджет составлен с учетом мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики Азербайджана.
А для этого надо повысить экономическую активность, по которой сильно ударила пандемия. Не случайно госбюджет предстоящего года предусматривает выделение дополнительных средств для повышения экономической активности. А как это сделать, если роста налога на прибыль в текущем году не ожидается, учитывая применение ряда налоговых льгот в связи с пандемией коронавируса. Да и следующий год под вопросом. Поэтому для этой цели трансферты из Госнефтефонда должны оставаться на том же уровне, что и в текущем году.
Более того, предусматривается трансферт в госбюджет и части свободной прибыли Центробанка. Но и этого недостаточно для финансового обеспечения растущих бюджетных расходов, что делает неизбежным новые заимствования. И, как отметил Шарифов, в следующем году планируется размещение государственных облигаций на внутреннем рынке, а также привлечение дополнительных средств за счет получения дополнительных кредитов от международных финансовых структур. Как ожидается, в результате умелого исполнения бюджета-2020 год образуется остаток средств в казне в размере 500 млн манатов, который будет использован для финансирования дефицита бюджета на следующий год.
А дефицит, по прогнозам, существенно снизится – благодаря росту доходов. Так, доходы госбюджета - 2021 прогнозируются на уровне 25 млрд 427 млн манатов (рост на 5,4% по сравнению с прогнозом на 2020 год), а расходы - 28 млрд 543 млн манатов (рост на 3,8%). Дефицит госбюджета на следующий год прогнозируется на уровне 3,116 млрд манатов (4,1% ВВП), против 3 млрд 368,2 млн манатов или 4,9% ВВП в этом году. И пусть снижение дефицита госбюджета прогнозируется относительно небольшим, но это уже свидетельствует о начале оживления сильно потрепанной в этом году экономики. Что позволит вернуться к бюджетному правилу.