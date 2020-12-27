Турецкие и азербайджанские таможенники обменялись опытом

Выступая на открытии семинара, первый заместитель председателя ГТК генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов сказал, что отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на незыблемой основе, и, как подчеркнул президент Ильхам Алиев , дружба, стратегическое партнерство между двумя странами являются примером для всего мира.

Специалисты Министерства торговли Турецкой Республики провели сегодня для сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана видеоконференцию на тему «Осуществление таможенного контроля в сфере международных почтовых отправлений и электронной коммерции, а также процедуры их оформления». Об этом haqqin.az сказали в Госкомитете.

Исмаил Гусейнов отметил, что, как и во всех иных сферах, между соответствующими ведомствами двух стран налажены эффективные и деловые отношения также в организации таможенного дела.

Он также отметил, что с турецкими коллегами ведется постоянный обмен опытом в изучении прогрессивных инноваций, наращивании потенциала сотрудничества и других областях, и что всесторонняя поддержка Турции играет важную роль в развитии таможенных органов.

Подчеркнув, что Турция в настоящее время является вторым по величине торговым партнером Азербайджана, Исмаил Гусейнов выразил уверенность, что будут предприняты все необходимые шаги для дальнейшего увеличения товарооборота.

В свою очередь начальник департамента Министерства торговли Турции Осман Нури Бейхан, поздравив с победой в Отечественной войне, сказал, что отношения между двумя странами во время войны стали настоящим примером дружбы и братства.

Он отметил, что между двумя странами налажено эффективное деловое сотрудничество во всех сферах, а шаги, предпринимаемые в сфере таможни, способствуя укреплению отношений, сыграют также важную роль в ускорении регионального развития.

Затем сотрудник Министерства торговли Турции Назлы Яшар выступила с докладом на тему «Таможенное оформление международных почтовых отправлений и операций электронной торговли». В ходе презентации участники семинара получили подробную информацию о законодательстве, накопленном опыте, по другим вопросам по теме, а также ответы на интересующие их вопросы.