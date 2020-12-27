Международная морская организация направила благодарственное письмо на имя капитана корабля CITADEL Эльбруса Исмаилова, проявившего мужество при спасении пострадавших от взрыва на трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов», которое использовалось компанией SAIPEM для укладки труб на Каспии. Об этом haqqin.az сообщили пресс-службе Государственного морского агентства.

Напомним, взрыв произошел в мае прошлого года. С момента получения Национальным центром Государственного морского агентства информации об инциденте опытные капитаны центра обеспечивали координацию спасательных работ, реализацию срочных мер по привлечению соответствующих ведомств к устранению последствий происшествия.

Так как из-за плохих погодных условий для проведения спасательных работ нельзя было привлекать вертолет и другие спасательные средства, было сделано обращение к компании BUE CASPIAN LTD с просьбой об эвакуации пострадавших с судна «Исрафил Гусейнов» на корабле CITADEL, принадлежащем этой компании. Под руководством капитана корабля CITADEL Эльбруса Исмаилова экипаж корабля из 17 человек проявил мужество при эвакуации раненых. Раненые быстро и безопасно были доставлены на берег, чем было обеспечено оказание им помощи.

То, что в условиях сильного тумана корабль смог пришвартоваться к судну, то, как быстро был осуществлен трансфер пострадавших на корабль и доставка их в медучреждение, оперативность всех предпринятых мер свидетельствуют о высоком профессионализме, мужестве и самоотверженности наших моряков.

Представительство компании BUE CASPİAN LTD в Азербайджане проинформировало руководство Государственного морского агентства о мужестве моряков, проявленном при проведении спасательной операции по эвакуации раненых.