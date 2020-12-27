Азербайджанских моряков благодарят за спасение пострадавших после взрыва на судне «Исрафил Гусейнов» фото
Международная морская организация направила благодарственное письмо на имя капитана корабля CITADEL Эльбруса Исмаилова, проявившего мужество при спасении пострадавших от взрыва на трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов», которое использовалось компанией SAIPEM для укладки труб на Каспии. Об этом haqqin.az сообщили пресс-службе Государственного морского агентства.
Напомним, взрыв произошел в мае прошлого года. С момента получения Национальным центром Государственного морского агентства информации об инциденте опытные капитаны центра обеспечивали координацию спасательных работ, реализацию срочных мер по привлечению соответствующих ведомств к устранению последствий происшествия.
Так как из-за плохих погодных условий для проведения спасательных работ нельзя было привлекать вертолет и другие спасательные средства, было сделано обращение к компании BUE CASPIAN LTD с просьбой об эвакуации пострадавших с судна «Исрафил Гусейнов» на корабле CITADEL, принадлежащем этой компании. Под руководством капитана корабля CITADEL Эльбруса Исмаилова экипаж корабля из 17 человек проявил мужество при эвакуации раненых. Раненые быстро и безопасно были доставлены на берег, чем было обеспечено оказание им помощи.
То, что в условиях сильного тумана корабль смог пришвартоваться к судну, то, как быстро был осуществлен трансфер пострадавших на корабль и доставка их в медучреждение, оперативность всех предпринятых мер свидетельствуют о высоком профессионализме, мужестве и самоотверженности наших моряков.
Представительство компании BUE CASPİAN LTD в Азербайджане проинформировало руководство Государственного морского агентства о мужестве моряков, проявленном при проведении спасательной операции по эвакуации раненых.
Приказом директора Государственного морского агентства Гудрата Гурбанова моряки за проявленное мужество при проведении спасательной операции были награждены нагрудными знаками «Почетный работник флота» и почетными грамотами.
По поручению Гудрата Гурбанова информация о проявленном моряками мужестве была передана в Международную морскую организацию.
Решением совета Международной морской организации капитан корабля CITADEL Эльбрус Исмаилов был награжден благодарственным письмом за проявленные профессионализм и самоотверженность. В связи с этим генеральный секретарь Международной морской организации Китак Лим направил письмо директору Государственного морского агентства Гудрату Гурбанову, в котором поблагодарил его за предоставленную информацию о храбрости капитана Эльбруса Исмаилова и попросил передать капитану его искренние поздравления.
Обсуждение профессионализма и храбрости азербайджанского моряка в штаб-квартире Международной морской организации, а также внесение в список моряков, награжденных благодарственным письмом, является предметом гордости для каждого из нас, сказали в пресс-службе агентства.