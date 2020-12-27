Минобороны обновило список погибших в Отечественной войне

Министерство обороны Азербайджана представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 823 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 28 декабря.

Как сообщили в азербайджанском военном ведомстве, в настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены.

Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.



С информацией о погибших во Второй Карабахской войне военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.

