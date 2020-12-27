Дорожная полиция предупреждает желающих выехать на праздники в регионы

В последнее время в выходные или преддверии праздников под предлогом командировки наблюдаются массовые поездки в зоны отдыха в отдельных регионах Азербайджана вместе с членами семьи, в частности, лиц, живущих и работающих в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе.

В Главном управлении дорожной полиции МВД Азербайджана заявили, что во избежание случаев злоупотребления разрешением Главное управление еще раз информирует участников движения, что даже при наличии соответствующих командировочных листов или разрешения на портале icaze.e-gov.az сотрудники сфер, которые не работают в выходные, а также в праздничные дни, в случае попытки проезда в выходные на командированные территории, где введен ужесточенный карантинный режим, не будут пропущены через карантинные посты, созданные на границах этих административных территорий.

Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что запрет на проезд через карантинные посты лиц, пытающихся выехать в другие регионы со своими малолетними детьми, может оказать негативное влияние на детей, рекомендуется избегать подобных поездок, чтобы предотвратить распространение инфекции.