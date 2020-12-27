«Начало новой эры»: Анкара и Лондон договорились о свободной торговле

"Хочу поделиться с вами важным событием с точки зрения нашей внешней торговли. Процесс выхода Великобритании из ЕС начинается в четверг. После долгих переговоров мы с Великобританией достигли стадии подписания соглашения о свободной торговле. Завтра оно будет подписано", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре, передает ТАСС.

"Соглашение о свободной торговле с Великобританией станет нашим самым важным торговым соглашением после соглашения о Таможенном союзе c ЕС", - заявил глава турецкого государства.

Турецкий лидер выразил уверенность, что документ "положит начало новой эре", принося пользу интересам обеих стран, пишет Anadolu.

Ранее о намерении двух государств подписать данное соглашение сообщала британская газета Financial Times.