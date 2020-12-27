Теймур Раджабов вышел в плей-офф Airthings Masters

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Завершилась предварительная часть шахматного онлайн-турнира Airthings Masters, в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.

Сегодня наш шахматист провел три партии. Он сыграл вничью с американцев Уэсли Со, французом Максимом Вашье-Лягравом и индийцем Пенталой Харикришной.

Набрав в итоге 6 очков из 11 возможных, Теймур занял 5-е место и вышел в плей-офф, куда проходили восемь лучших шахматистов.

В четвертьфинале азербайджанский шахматист сыграет с россиянином Яном Непомнящим.