Членам российского Совбеза запретили двойное гражданство и счета за рубежом

Членам Совета безопасности России запретили иметь двойное гражданство и счета за рубежом. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ изменяет положение Совете безопасности РФ и положение об аппарате Совбеза, пишет РИА Новости.

В частности, согласно указу, заместителем председателя Совбеза, его секретарем и членами СБ (в том числе постоянными) могут быть россияне, "не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

Также зампреду, секретарю и членам Совбеза (в том числе постоянным) запрещается открывать счета, хранить наличность и ценности в зарубежных банках.