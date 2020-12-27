Случайным образом на глаза попалось ни то письмо, ни то обращение Президента "Союза армян России" Ары Абрамяна к Президенту Азербайджана. Так сказать один президент другому. Уверен, что адресат не удостоит "коллегу" ответом, я даже не уверен, что он вообще прочтет его. Не уверен, что письмо Абрамяна прочитал даже Пашинян, которого еще в ноябре Абрамян в другом письме гневно обличал за поражение в войне. Теперь вот настала очередь Ильхама Алиева. Следующий кто? Неужели Эрдоган? Или сразу генсек ООН?

Враждебный характер и тон письма задается с самого начала. В послании к Президенту Азербайджана нет ни имени, ни должности, ни обращения. Да кто автор такой, чтобы так писать?

Экс-сенатор Российской Федерации и российский меценат азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов на страницах российских «Известий» ответил на письмо главы Союза армян России Ары Абрамяна, адресованное президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Несколько дней назад Haqqin.az писал о низком и недостойном интеллигентного человека обращении лидера российских армян.

Я, конечно, не претендую на то, чтобы давать ответ, мое выступление всего лишь комментарий к поразившему меня своей некомпетентностью тексту.

Враждебный характер и тон письма задается с самого начала. В послании к Президенту Азербайджана нет ни имени, ни должности, ни обращения. Да кто автор такой, чтобы так писать? Очень напрашиваются в данном случае известные крыловские строчки из басни про моську и слона. Конечно, можно было бы просто посмеяться над комичными попытками автора, что называется, прыгнуть выше головы, показать себя значительной персоной на фоне конфликтов с более влиятельными представителями армянской диаспоры. Но когда речь идет о разжигании войны и ненависти, становится не до смеха.

Нагромождение лжи на лжи бросается в глаза с первых строк. Какая «турецкая армия», какие «исламские боевики»? Не сбавляя темпа, автор нанизывает друга на друга, как куски шашлыка, фейковые утверждения. Одна фраза – целый «шампур» фейков.

Победу в отечественной войне одержали азербайджанские солдаты и офицеры, которые шли в бой за освобождение родных земель, оккупированных агрессором. Давно пора забыть байки вашей пропаганды про «кровавых исламских террористов», якобы воюющих в Карабахе. Это была война, которую вёл не только президент Азербайджана Ильхам Алиев, проявивший железную волю и решимость, ее вёл весь народ страны, который не имел больше сил терпеть на своей земле оккупантов.

Вы пишете: «Но «решение» этого вопроса не принесло мира в регион». Но это же вопиющая и откровенная неправда! С тех пор как в ночь с 9 на 10 ноября было подписано совместное заявление трех глав государств, бои в Карабахе прекратились сразу же! Как сказал Президент России Владимир Путин о российских миротворцах: «их присутствие стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий». С 14 ноября они обеспечили возвращение более 42-х тысяч беженцев». А сейчас их число еще выше, добавлю от себя. Или вы не согласны с оценкой Президента России?

В случае начала войны, которую пророчит г-н Абрамян, под ударом окажутся российские миротворцы, международный авторитет России. Ну, а если он надеется как-то избавиться от миротворцев, то пусть поймёт, что их присутствие и есть главное спасение Армении от поражения в новой войне, которую Абрамян хочет накликать.

Зачем это все нужно г-ну Абрамяну, его «партнеру» Затулину, «коллеге» Габрелянову и людям, которые маячат за их спинами? Подобные провокации играют на руку тем, кто делает ставки на геополитическую нестабильность. Ведь путь от «информационных бомб» до настоящих может оказаться не таким долгим.

Анти-азербайджанские и анти-турецкие высказывания, рассчитанные на российскую аудиторию, идут в прямое противодействие с внешнеполитическим курсом Президента России Владимира Путина. И непонятно, почему подобные заявления позволяет себе первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин, и на это, похоже, не обращает никакого внимания спикер Вячеслав Володин?

Невежество сочинителя письма распространяется не только на события сегодняшнего дня, но и на прошлое. Зачем-то он фальсифицирует историю Азербайджана, утверждая, что Гюльпенкян и Манташев, создали сто лет назад нефтяные промыслы Баку. Во-первых, не сто лет, а почти сто пятьдесят, а, во-вторых, забывать имена азербайджанских промышленников Тагиева, Мухтарова, Нагиева и десятков других – просто нечестно. Да и глупо – учитывая, что ведущую роль играл Нобель, которого армянином никак не назовешь. Да и русских инженеров и ученых не грех вспомнить.

А такие пассажи как «сделав выбор в пользу установления турецкого вассалитета над Азербайджаном и превратив вашу страну в новый террористический плацдарм в регионе» - представляют собой самую подлую клевету в чистом виде. Такие слова можно написать не иначе как в припадке умопомрачения или в каких-то крайне неблаговидных целях. Например, при намерении стравить заново армянский и азербайджанский народ между собой, возобновить войну, попытаться оспорить мирные соглашения.

Уверен, что в итоге и Ара Абрамян, и те, кто за ним стоят, оказывают плохую услугу своим землякам. Им, в отличие от тех, кто находится за пределами «родины» тяжело придется в случае возобновления боевых действий. Кто-то хочет снова поставить население Армении и Карабаха под удар, во имя своих, только им известных, целей. Подобные выступления провоцируют ситуацию как внутри Армении, так вносят свои интриги и в России, являются попытками помешать взвешенной политике ее руководства. Армянская диаспора в РФ должна поддерживать миротворческие усилия президента своей страны, Абрамян же вставляет палки в колеса, пытается дискредитировать курс Кремля. И не трудно понять, почему этот курс не устраивает Абрамяна - тем, что он строится на основе тесных взаимоотношений с Турцией. Только сегодня Дмитрий Песков говорил о личных отношениях и конструктивном настрое президентов Путина и Эрдогана, как о залоге гармоничного решения сложных ситуаций.

Есть хорошая русская пословица, наверное, вам известная, - «после драки кулаками не машут». Тем более, что сам Абрамян точно указывает, кто в ней победил. Надо научиться достойно, по-мужски, признавать поражение. И наконец понять, что возвращение Азербайджану Нагорного Карабаха и оккупированных районов вокруг него – это не катастрофа для Армении, это начало возвращения ее к нормальной жизни. Это шанс для армянского народа переосмыслить свою недавнюю историю, найти иной политический курс, нежели тот, который привел его в тупик.

Ну, и в этой связи один совет. Пора уже прекращать всегда и везде ссылаться на прошлые заслуги своих соотечественников, значительная часть которых, мягко говоря, преувеличены. Надо наконец начинать делать что-то такое, чем Армения сможет гордиться сейчас. А для этого прежде всего нужен мир.

Так что пусть 2021 год станет годом начала этого долгожданного прочного мира в регионе!