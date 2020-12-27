Фархад Ахмедов ответил Аре Абрамяну: «Надо по-мужски признавать поражения» полемика продолжается
Экс-сенатор Российской Федерации и российский меценат азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов на страницах российских «Известий» ответил на письмо главы Союза армян России Ары Абрамяна, адресованное президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Несколько дней назад Haqqin.az писал о низком и недостойном интеллигентного человека обращении лидера российских армян.
Реакция одного из лидеров азербайджанской диаспоры не заставила себя долго ждать. Представляем вашему вниманию полемический ответ Фархада Ахмедова.
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Враждебный характер и тон письма задается с самого начала. В послании к Президенту Азербайджана нет ни имени, ни должности, ни обращения. Да кто автор такой, чтобы так писать?
Случайным образом на глаза попалось ни то письмо, ни то обращение Президента "Союза армян России" Ары Абрамяна к Президенту Азербайджана. Так сказать один президент другому. Уверен, что адресат не удостоит "коллегу" ответом, я даже не уверен, что он вообще прочтет его. Не уверен, что письмо Абрамяна прочитал даже Пашинян, которого еще в ноябре Абрамян в другом письме гневно обличал за поражение в войне. Теперь вот настала очередь Ильхама Алиева. Следующий кто? Неужели Эрдоган? Или сразу генсек ООН?
Я, конечно, не претендую на то, чтобы давать ответ, мое выступление всего лишь комментарий к поразившему меня своей некомпетентностью тексту.
Враждебный характер и тон письма задается с самого начала. В послании к Президенту Азербайджана нет ни имени, ни должности, ни обращения. Да кто автор такой, чтобы так писать? Очень напрашиваются в данном случае известные крыловские строчки из басни про моську и слона. Конечно, можно было бы просто посмеяться над комичными попытками автора, что называется, прыгнуть выше головы, показать себя значительной персоной на фоне конфликтов с более влиятельными представителями армянской диаспоры. Но когда речь идет о разжигании войны и ненависти, становится не до смеха.
Нагромождение лжи на лжи бросается в глаза с первых строк. Какая «турецкая армия», какие «исламские боевики»? Не сбавляя темпа, автор нанизывает друга на друга, как куски шашлыка, фейковые утверждения. Одна фраза – целый «шампур» фейков.
Победу в отечественной войне одержали азербайджанские солдаты и офицеры, которые шли в бой за освобождение родных земель, оккупированных агрессором. Давно пора забыть байки вашей пропаганды про «кровавых исламских террористов», якобы воюющих в Карабахе. Это была война, которую вёл не только президент Азербайджана Ильхам Алиев, проявивший железную волю и решимость, ее вёл весь народ страны, который не имел больше сил терпеть на своей земле оккупантов.
Вы пишете: «Но «решение» этого вопроса не принесло мира в регион». Но это же вопиющая и откровенная неправда! С тех пор как в ночь с 9 на 10 ноября было подписано совместное заявление трех глав государств, бои в Карабахе прекратились сразу же! Как сказал Президент России Владимир Путин о российских миротворцах: «их присутствие стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий». С 14 ноября они обеспечили возвращение более 42-х тысяч беженцев». А сейчас их число еще выше, добавлю от себя. Или вы не согласны с оценкой Президента России?
В случае начала войны, которую пророчит г-н Абрамян, под ударом окажутся российские миротворцы, международный авторитет России. Ну, а если он надеется как-то избавиться от миротворцев, то пусть поймёт, что их присутствие и есть главное спасение Армении от поражения в новой войне, которую Абрамян хочет накликать.
Зачем это все нужно г-ну Абрамяну, его «партнеру» Затулину, «коллеге» Габрелянову и людям, которые маячат за их спинами? Подобные провокации играют на руку тем, кто делает ставки на геополитическую нестабильность. Ведь путь от «информационных бомб» до настоящих может оказаться не таким долгим.
Анти-азербайджанские и анти-турецкие высказывания, рассчитанные на российскую аудиторию, идут в прямое противодействие с внешнеполитическим курсом Президента России Владимира Путина. И непонятно, почему подобные заявления позволяет себе первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин, и на это, похоже, не обращает никакого внимания спикер Вячеслав Володин?
Невежество сочинителя письма распространяется не только на события сегодняшнего дня, но и на прошлое. Зачем-то он фальсифицирует историю Азербайджана, утверждая, что Гюльпенкян и Манташев, создали сто лет назад нефтяные промыслы Баку. Во-первых, не сто лет, а почти сто пятьдесят, а, во-вторых, забывать имена азербайджанских промышленников Тагиева, Мухтарова, Нагиева и десятков других – просто нечестно. Да и глупо – учитывая, что ведущую роль играл Нобель, которого армянином никак не назовешь. Да и русских инженеров и ученых не грех вспомнить.
А такие пассажи как «сделав выбор в пользу установления турецкого вассалитета над Азербайджаном и превратив вашу страну в новый террористический плацдарм в регионе» - представляют собой самую подлую клевету в чистом виде. Такие слова можно написать не иначе как в припадке умопомрачения или в каких-то крайне неблаговидных целях. Например, при намерении стравить заново армянский и азербайджанский народ между собой, возобновить войну, попытаться оспорить мирные соглашения.
Уверен, что в итоге и Ара Абрамян, и те, кто за ним стоят, оказывают плохую услугу своим землякам. Им, в отличие от тех, кто находится за пределами «родины» тяжело придется в случае возобновления боевых действий. Кто-то хочет снова поставить население Армении и Карабаха под удар, во имя своих, только им известных, целей. Подобные выступления провоцируют ситуацию как внутри Армении, так вносят свои интриги и в России, являются попытками помешать взвешенной политике ее руководства. Армянская диаспора в РФ должна поддерживать миротворческие усилия президента своей страны, Абрамян же вставляет палки в колеса, пытается дискредитировать курс Кремля. И не трудно понять, почему этот курс не устраивает Абрамяна - тем, что он строится на основе тесных взаимоотношений с Турцией. Только сегодня Дмитрий Песков говорил о личных отношениях и конструктивном настрое президентов Путина и Эрдогана, как о залоге гармоничного решения сложных ситуаций.
Есть хорошая русская пословица, наверное, вам известная, - «после драки кулаками не машут». Тем более, что сам Абрамян точно указывает, кто в ней победил. Надо научиться достойно, по-мужски, признавать поражение. И наконец понять, что возвращение Азербайджану Нагорного Карабаха и оккупированных районов вокруг него – это не катастрофа для Армении, это начало возвращения ее к нормальной жизни. Это шанс для армянского народа переосмыслить свою недавнюю историю, найти иной политический курс, нежели тот, который привел его в тупик.
Ну, и в этой связи один совет. Пора уже прекращать всегда и везде ссылаться на прошлые заслуги своих соотечественников, значительная часть которых, мягко говоря, преувеличены. Надо наконец начинать делать что-то такое, чем Армения сможет гордиться сейчас. А для этого прежде всего нужен мир.
Так что пусть 2021 год станет годом начала этого долгожданного прочного мира в регионе!