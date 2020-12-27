В Иране назвали причастных к убийству Касема Сулеймани

Иран составил список из 48 человек, причастных к убийству генерала Касема Сулеймани. Об этом со ссылкой иранского чиновника сообщает Mehr News.

Иранские власти смогли установить личности 48 причастных к убийству Сулеймани и предприняли шаги по привлечению их к ответственности, говорит глава Совета по правам человека Али Багери Кани.

Теперь Тегеран обратился к странам, которые были так или иначе вовлечены в операцию по ликвидации командира КСИР, с требованием предоставить информацию. Последней страной, к которой иранское правительство обратилось с таким запросом, стала Германия.

Убийство Касема Сулеймани было совершено американскими военными 3 января 2020 года в иракском Багдаде. В ответ в ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана.