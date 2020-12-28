Самед Сеидов, глава комитета по международным делам Милли Меджлиса, специально для haqqin.az 28 декабря 2020, 22:10

В психологии существуют феномены, которые лучше, чем любые политические теории и концепции, объясняют нынешние действия армянских политиков. Психологические проблемы сегодня более соответствуют поведению армянского истеблишмента, нежели политические, экономические или какие-либо другие. Выдающийся психолог современности Курт Левин, один из основоположников гештальтпсихологии, писал, что прерванные, незавершенные задачи в силу сохранившегося у человека в памяти мотивационного напряжения запоминаются лучше, чем завершенные. А его ученица, Блюма Зейгарник, доказала это на экспериментах с людьми, у которых незавершенные действия на 90% лучше сохранялись в памяти, чем завершенные.

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с этим феноменом. Вспомните, что вы испытывали, когда на самом интересном моменте вдруг гас свет и нельзя было досмотреть футбольный матч или увлекательный фильм. Возникшее в этом случае нереализованное мотивационное напряжение обладало такой огромной силой, что заставляло вас не только эмоционально реагировать на прерванные события, но и осуществлять конкретные действия с целью достижения окончания процесса, его мотивационной разрядки. Например, самому устранить проблему с электричеством или дозвониться в соответствующие службы. Феномен Зейгарник оказался универсальным. Он чётко проявляет себя на всех уровнях человеческой деятельности, в том числе в военной и политической областях. Вспомните фразу нашего президента, произнесенную им в ответ на вопрос турецкого журналиста о сроках освобождения азербайджанских территорий от оккупантов. Ильхам Алиев сказал: «Без Шуши наши дела нельзя считать завершёнными. Без Шуши нельзя». И Азербайджан в ходе 44-дневной войны своей победой над неприятелем окончательно закрыл нагорно-карабахский конфликт, завершил 30-летнюю оккупацию наших земель и восстановил свою территориальную целостность. Президент И. Алиев смог создать и представить цельную картину войны и мира в регионе, в которой каждый элемент имел и имеет своё значение, играл и играет свою роль. Военные действия - первый этап, подписание договора о прекращении огня - второй этап, миротворческая миссия России – третий этап, совместный российско-турецкий мониторинговый центр – четвертый этап, открытие коммуникаций – пятый этап, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в места постоянного проживания и к мирной жизни – шестой этап. И так далее. И все это на фоне исторического, поставившего точку и восклицательный знак парада Победы в Баку.

Способность не просто разрешать проблемы, но, создавая высокий уровень мотивационного напряжения, использовать его энергию, доводя дело до логического конца, - одна из наиболее отличительных характеристик личности главы азербайджанского государства. Не было ни одной задачи в период президентства Ильхама Алиева, которая не была бы доведена до конца, а если и есть таковая, то в обществе существуют четкая уверенность и убежденность, что это произойдет. Энергетические проекты, региональное сотрудничество, международное лидерство, стратегия обновления страны, борьба с коррупцией, партийное строительство, развитие гражданского общества - да все, за что берется И. Алиев, обречено на успешное завершение. «Моим словам можно доверять так же, как и моей подписи», - не раз повторял президент Азербайджана, посылая сигнал, что на уровне его политики эффект Зейгарник не работает и действовать не будет. А вот в случае с Арменией ситуация выглядит с точностью до наоборот, и наиболее чётким сигналом того, что эффект Зейгарник у армянского политического бомонда работает, является наблюдающийся сейчас его оголтелый реваншизм. Существует он в Армении в двух формах. Первую форму можно охарактеризовать как традиционный реваншизм: Армения капитулирована, ее армия разгромлена, она потеряла свое былое геополитическое влияние в регионе, и поэтому в обществе появляются силы, которые используют эту трагическую ситуацию в собственных интересах, пытаясь достичь своих политических целей. Они критикуют Пашиняна, осуществляют диверсии, делают популистские заявления, выходят на демонстрации, перекрывают улицы, охотятся на несогласных с ними, стараясь, используя психологическую терминологию, разрядить то мотивационное напряжение, которое возникло в Армении после подписанного 10 ноября трехстороннего акта о прекращении огня. Этот «выключенный свет» на фоне пьяного танца Пашиняна в Шуше ещё долго будет питать энергией деструктивные силы внутри Армении, заставляя их идти на всяческие ухищрения, провокации - да на всё что угодно, лишь бы «завершить» то, что уже невозможно в Карабахе, внутри самой Армении, то есть оккупировать, захватить теперь уже её.