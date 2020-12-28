Эффект Зейгарник для незавершенной войны Армении нам пишет депутат Самед Сеидов
В психологии существуют феномены, которые лучше, чем любые политические теории и концепции, объясняют нынешние действия армянских политиков. Психологические проблемы сегодня более соответствуют поведению армянского истеблишмента, нежели политические, экономические или какие-либо другие.
Выдающийся психолог современности Курт Левин, один из основоположников гештальтпсихологии, писал, что прерванные, незавершенные задачи в силу сохранившегося у человека в памяти мотивационного напряжения запоминаются лучше, чем завершенные. А его ученица, Блюма Зейгарник, доказала это на экспериментах с людьми, у которых незавершенные действия на 90% лучше сохранялись в памяти, чем завершенные.
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с этим феноменом. Вспомните, что вы испытывали, когда на самом интересном моменте вдруг гас свет и нельзя было досмотреть футбольный матч или увлекательный фильм. Возникшее в этом случае нереализованное мотивационное напряжение обладало такой огромной силой, что заставляло вас не только эмоционально реагировать на прерванные события, но и осуществлять конкретные действия с целью достижения окончания процесса, его мотивационной разрядки. Например, самому устранить проблему с электричеством или дозвониться в соответствующие службы.
Феномен Зейгарник оказался универсальным. Он чётко проявляет себя на всех уровнях человеческой деятельности, в том числе в военной и политической областях. Вспомните фразу нашего президента, произнесенную им в ответ на вопрос турецкого журналиста о сроках освобождения азербайджанских территорий от оккупантов. Ильхам Алиев сказал: «Без Шуши наши дела нельзя считать завершёнными. Без Шуши нельзя».
И Азербайджан в ходе 44-дневной войны своей победой над неприятелем окончательно закрыл нагорно-карабахский конфликт, завершил 30-летнюю оккупацию наших земель и восстановил свою территориальную целостность. Президент И. Алиев смог создать и представить цельную картину войны и мира в регионе, в которой каждый элемент имел и имеет своё значение, играл и играет свою роль. Военные действия - первый этап, подписание договора о прекращении огня - второй этап, миротворческая миссия России – третий этап, совместный российско-турецкий мониторинговый центр – четвертый этап, открытие коммуникаций – пятый этап, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в места постоянного проживания и к мирной жизни – шестой этап. И так далее. И все это на фоне исторического, поставившего точку и восклицательный знак парада Победы в Баку.
Способность не просто разрешать проблемы, но, создавая высокий уровень мотивационного напряжения, использовать его энергию, доводя дело до логического конца, - одна из наиболее отличительных характеристик личности главы азербайджанского государства. Не было ни одной задачи в период президентства Ильхама Алиева, которая не была бы доведена до конца, а если и есть таковая, то в обществе существуют четкая уверенность и убежденность, что это произойдет. Энергетические проекты, региональное сотрудничество, международное лидерство, стратегия обновления страны, борьба с коррупцией, партийное строительство, развитие гражданского общества - да все, за что берется И. Алиев, обречено на успешное завершение. «Моим словам можно доверять так же, как и моей подписи», - не раз повторял президент Азербайджана, посылая сигнал, что на уровне его политики эффект Зейгарник не работает и действовать не будет.
А вот в случае с Арменией ситуация выглядит с точностью до наоборот, и наиболее чётким сигналом того, что эффект Зейгарник у армянского политического бомонда работает, является наблюдающийся сейчас его оголтелый реваншизм. Существует он в Армении в двух формах. Первую форму можно охарактеризовать как традиционный реваншизм: Армения капитулирована, ее армия разгромлена, она потеряла свое былое геополитическое влияние в регионе, и поэтому в обществе появляются силы, которые используют эту трагическую ситуацию в собственных интересах, пытаясь достичь своих политических целей. Они критикуют Пашиняна, осуществляют диверсии, делают популистские заявления, выходят на демонстрации, перекрывают улицы, охотятся на несогласных с ними, стараясь, используя психологическую терминологию, разрядить то мотивационное напряжение, которое возникло в Армении после подписанного 10 ноября трехстороннего акта о прекращении огня. Этот «выключенный свет» на фоне пьяного танца Пашиняна в Шуше ещё долго будет питать энергией деструктивные силы внутри Армении, заставляя их идти на всяческие ухищрения, провокации - да на всё что угодно, лишь бы «завершить» то, что уже невозможно в Карабахе, внутри самой Армении, то есть оккупировать, захватить теперь уже её.
Не знаю, сколько продержится Пашинян у власти под давлением этих оголтелых реваншистов, но убежден, что вторую «оккупацию» Армении карабахской мафией она не выдержит. И даже если определенное напряжение внутри общества внешне стихнет, деструктивный реваншизм этих сил и нереализованная энергия эффекта Зейгарник приведут страну, как говорил президент России В. Путин, к самоубийству.
Но есть ещё и другая, в некотором смысле уникальная форма проявления эффекта Зейгарник в армянском реваншизме. Она больше диаспоральная, внешняя, воплощающая себя в желании продолжить не свои прерванные в результате разгрома армянской армии боевые действия, а в желании продолжения «прерванных» победных ударов азербайджанских Вооружённых сил. Парадоксально, но факт: армянская диаспора, привыкшая наживаться на «страданиях» армянского народа, сегодня переключилась на нашу Победу, из которой она на новый лад выжимает свои дивиденды, не имеющие никакого отношения к народу в самой Армении.
Это объяснимо, ибо так называемый геноцид армянского народа порядком всем надоел. А последнее решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге, утвердившего в последней инстанции, на заседании Большого жюри, что «геноцид армян» не является историческим фактом, а лишь мнением, окончательно отбило охоту инвесторов от подпитки этой сказки.
Теперь армянская диаспора заинтересована в продолжении незавершенного, по ее мнению, Азербайджаном победоносного уже по ней, Армении, шествия. И то, что 44-дневная война закончилась, парад состоялся, идет разблокирование дорог, коммуникаций, демаркация границ и разминирование территорий, диаспоральных деятелей абсолютно не интересует, ибо это невыгодно, да и вредно, так как негативная энергетика эффекта незавершенности действия Зейгарник в этом случае исчезнет, что также недопустимо. Именно поэтому не стоит удивляться, читая французские, бельгийские, голландские, люксембургские резолюции или обращения абрамянов, манукянов и прочих, находя в них абсолютно лживые, не соответствующие реальности тексты. Так и должно быть, ибо диаспора и поддерживающие её силы не хотят, да и не могут остановиться. У них война не завершилась, она продолжается. Они находятся под мощным мотивационным давлением эффекта Зейгарник, и любая разрядка для них губительна, подобно смерти, окончательному разрушению годами создаваемых ими в мире структур проникновения во власть стран проживания.
Сегодня, когда наша Отечественная война уходит все дальше от нас в календарь истории, все более отчетливо видны прозорливость и дальновидность президента И. Алиева, подписавшего приказ об окончании войны на подступах к Ханкенди. Поставив жирный восклицательный знак в Шуше, он заставил все мировое армянство сегодня врать, причем врать безбожно - о беженцах, которые в действительности возвращаются, о «героях сопротивления», которые на поверку оказались застрявшими в окружении мародёрами, о культурных ценностях и церквях, которые, в отличие от наших разрушенных и оскверненных мечетей, взяты под охрану государства и Фонда Гейдара Алиева.
Я глубоко убеждён, что наиболее адекватным ответом Азербайджана на все такого рода ложные заявления, декларации, петиции и прочие бумажки будет не полемика с её авторами или ноты протеста с азербайджанской стороны, которые, в принципе, они жаждут и ждут и которые подпитывают их незавершённые «страдания», а проработанная, завершённая концепция поствоенного мира в регионе, элементы которой президент И. Алиев уже представил. И тогда весь потенциал больных и нереализованных амбиций, «коллективного проармянского Запада», в соответствии с терминологией президента Азербайджана, начнет разрушать их самих.