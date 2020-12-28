Игорь Коротченко о ситуации в Армении: дальше может стать только хуже

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал отказ оппозиции в Армении начинать консультации с премьер-министром Николом Пашиняном по вопросу досрочных парламентских выборов, настаивая на его немедленной отставке.

По мнению российского эксперта, это свидетельствует о затяжном политическом кризисе в Армении, и дальше ситуация может стать только хуже. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня положение Армении как у старухи из известной сказки Пушкина, которая оказалась у разбитого корыта (по итогам 44-дневной войны). А ведь дальше Армения может вообще остаться даже без этого корыта (хоть какая-то ценность), то есть вообще без ничего", - отметил российский эксперт.

По словам Коротченко, отказывающийся уходить в отставку Пашинян не только опасается за свою безопасность после сложения полномочий, но и намерен начать восстановление страны в новых геополитических реалиях, когда никакого второго армянского государства на чужой территории больше нет и уже никогда не будет.