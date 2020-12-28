В целях расследования и пресечения незаконных действий Армении Азербайджан неоднократно выступал с предложением направить миссию ЮНЕСКО на наши оккупированные территории. Армения, являющаяся государством-оккупантом, демонстрировала неконструктивный подход, препятствуя всем призывам Азербайджана, связанным с миссией ЮНЕСКО. Об этом сказал в интервью АзерТАдж помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Разрушен Дом-музей знаменитой азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван в Шуше, а собранные в музее сотни уникальных жемчужин искусства, картины, ковры, миниатюры, памятные экспонаты, археологические образцы разграблены оккупантами. Разрушен известный Музей хлеба в Агдаме. Многие ценные карабах ские ковры вывезены в Армению и проданы за рубеж. В Азыхской пещере, являющейся археологическим памятником мирового значения, и Агдаме Армения провела незаконные археологические раскопки и вывезла ценные находки".

Недавно по поручению президента Ильхама Алиева аккредитованных в Азербайджане дипломатов повезли в освобожденные от оккупации города Физули и Агдам. Все здания, памятники там разрушены, снесены. Историческое кладбище «Имарет» в Агдаме, где похоронены карабах ские ханы, разрушено и осквернено. Армения незаконно вывезла, присвоила и продала за рубеж музейные экспонаты, рукописи, ковры, исторические предметы украшения на оккупированных территориях, говорит помощник президента.

Так что официальный Ереван, вместо того чтобы сейчас лить крокодиловы слезы и заниматься спекуляцией, должен внести ясность в вопрос о том, почему воспрепятствовал миссии ЮНЕСКО. К сожалению, и ЮНЕСКО не проявила принципиальности и решительности в данном вопросе, даже не выступила с заявлением", - выражает сожаление Хикмет Гаджиев.

"В 2015 году в одном из интервью я подчеркнул, что Азербайджан приглашает ЮНЕСКО направить миссию для расследования фактов разрушения материально-культурного наследия на оккупированных территориях... и проведения мониторинга. Однако Армения не позволяет осуществить данную миссию, так как в этом случае факты вандализма против материально-культурных памятников нашего народа на оккупированных территориях будут задокументированы и представлены международной общественности. В 2016 году поступила информация об использовании Арменией агдамской Джума мечети в военных целях. В заявлении МИД было отмечено, что это является грубым нарушением международного права, в том числе Гаагской конвенции 1954 года об охране культурной собственности во время вооруженных конфликтов.

Еще в 2008 году во время визита тогдашнего гендиректора ЮНЕСКО Коиширо Мацууры азербайджанская сторона предложила организовать такую миссию. Тогда генеральный директор отметил, что вопрос отслеживается, что он не может сказать о точном времени направления миссии, говорит Хикмет Гаджиев.

Помощник президента отмечает, что на протяжении всего этого времени международная общественность, в том числе ЮНЕСКО, постоянно информировалась о незаконных деяниях Армении на оккупированных территориях Азербайджана... Однако адекватной реакции со стороны ЮНЕСКО не последовало.

Армения несет ответственность за эти незаконные деяния, она должна ответить за это и вернуть похищенные движимые образцы культурного наследия законному владельцу – Азербайджану, призывает Гаджиев.

ЮНЕСКО же следует адекватно отреагировать на незаконные деяния Армении и осудить их, замечает помощник президента. Однако парадоксально, что как в ходе Отечественной войны, так и после нее ЮНЕСКО выступила с рядом непонятных, далеких от реальности и ошибочных заявлений. На днях заместитель гендиректора ЮНЕСКО заявил, что они ждут от Азербайджана ответа в связи с миссией, добавил он.

"В первую очередь, хотелось бы отметить, что содержание и тон данного заявления являются неприемлемыми для Азербайджана и носят откровенно предвзятый характер. Азербайджан как мультикультуральная и толерантная страна обеспечивает защиту всех находящихся на его территории культурных и религиозных памятников - как мусульманских, так и еврейских, христианских. Только один факт – капитальная реставрация недавно Фондом Гейдара Алиева Албанской церкви Святой Марии в габалинском поселке Нидж служит наглядным тому примером.

Акцентирование ЮНЕСКО и некоторыми государствами после победы Азербайджана внимания на проблеме миссии вызывает у нас ряд вопросов. Почему же ЮНЕСКО раньше не направляла миссию? Почему ЮНЕСКО не реагировала, когда на оккупированных территориях Азербайджана разрушались мечети, когда в них содержались свиньи и коровы?! Как отметил господин президент, выходит, что мечеть можно разрушать?!" - возмущается Гаджиев.

Реакция ЮНЕСКО производит такое впечатление, словно христианские памятники важнее мусульманских... Это свидетельствует о том, что, тогда как все религиозные, культурные памятники, независимо от принадлежности, должны охраняться, ЮНЕСКО и некоторые политические круги открыто проявляют дискриминацию на религиозной почве. Все это – наглядный пример политического лицемерия и двойных стандартов., отмечает Гаджиев.

"В январе 2018 года министр иностранных дел Азербайджана на встрече с новоизбранным тогда гендиректором Одри Азуле еще раз поднял вопрос о направлении миссии ЮНЕСКО на наши оккупированные территории. На что О.Азуле сказала: ЮНЕСКО является гуманитарной организацией, поэтому мы не хотим вмешиваться в политические вопросы.

Сегодня, прошло всего два года, и ЮНЕСКО, видимо, “забыла”, что является гуманитарной организацией. Почему руководство ЮНЕСКО так быстро изменило позицию после славной Отечественной войны Азербайджана?! Почему в организации отсутствует постоянная позиция по тому или иному вопросу?! Конечно, такой подход не может устроить Азербайджан, других ответственных членов международной общественности. Запись упомянутой встречи хранится в нашем дипломатическом архиве.

Совершенно очевидно, что новая реальность, сложившаяся в нашем регионе в результате одержанной Азербайджаном победы, беспокоит многие политические круги, которые не могут смириться с этим. Вызывает сожаление то, что и ЮНЕСКО, то ли целенаправленно, то ли невольно, оказалась вовлечена в данные процессы. Руководству ЮНЕСКО следует отказаться от этой политики. ЮНЕСКО является межправительственной организацией и должна осуществлять свою деятельность в соответствии с мандатом объективно и непредвзято. Официальным представителям ЮНЕСКО не следует продвигать национальную повестку государств, гражданами которых они являются. ЮНЕСКО не должна превращаться в инструмент политического влияния того или иного государства. Это наносит ощутимый удар по ее имиджу и независимости. Защита культурного наследия является общечеловеческим обязательством и не должна использоваться в политических целях", - подчеркивает помощник президента Азербайджана.

Азербайджан, как вчера, так и сегодня, не выступает против организации миссии ЮНЕСКО. Просто необходимо вести себя согласно международному праву и соответствующим процедурам. Когда позволят условия безопасности, между Азербайджаном и ЮНЕСКО должны быть согласованы четкий мандат и состав миссии. Необходимо с уважением относиться к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, отмечает Хикмет Гаджиев.

Отвечая на вопрос, как Азербайджан относится к тому, что ЮНЕСКО намерена реализовать вместе с UNITAR определенные проекты в Карабахе, помощник президента заявил, что эти "две организации намерены посредством спутников провести наблюдения в Карабахе и изучить сложившуюся там ситуацию, связанную с охраной культурного наследия. Хочу однозначно заявить, что такая самодеятельность неприемлема. Как ЮНЕСКО, так и UNITAR являются организациями ООН. Они должны действовать согласно международному праву и соответствующим правилам ООН. Карабах является азербайджанской землей, и любая осуществляемая там деятельность должна быть согласована с Азербайджаном. В противном случае, это будет расценено как прямое неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, и будет адекватная реакция".

Говоря о будущем отношений Азербайджана с ЮНЕСКО, Хикмет Гаджиев отмечает, что Азербайджан, придающий большое значение международному праву, международной гуманитарной деятельности, мультикультурализму, и впредь готов к плодотворному, конструктивному сотрудничеству с ЮНЕСКО, основанному на взаимном уважении. Такого же подхода Азербайджан ожидает в отношении себя и от ЮНЕСКО.