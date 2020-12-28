В ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит мутировать

Мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

"Мутация продолжится. Мутация - это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи", - приводит слова эксперта ТАСС.

ВОЗ, подчеркнула ван Керкхове, продолжает внимательно следить за ситуацией и работать с учеными по всему миру, которые следят за мутациям. Кроме того, добавила эксперт, "в организации есть свои группы специалистов, которые проводят изучение новых вариантов коронавируса". "Результаты их работы будут получены в ближайшие дни и недели", - сказала Керкхове.

О неизбежности новых штаммов коронавируса заявил и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, призывая все страны оперативно делиться информацией.