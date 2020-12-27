В Армении решили не повышать зарплату госслужащим

Правительство Армении в условиях экономического кризиса планирует не повышать зарплаты госслужащих. Проект соответствующих изменений в законе "Об оплате труда лиц на государственной службе", согласно которым базовая ставка зарплаты, к которой потом прибавляются умножающие коэффициенты, останется прежней, представил и.о. главы Бюро гражданской службы при правительстве Армении Ваче Калашян.

Несмотря на рост минимальной зарплаты по стране до 68 тыс драмов (около $130), зарплаты чиновников не изменятся, хотя они должны были вырасти примерно с 66 до 73 тыс, и это без коэффициентов за степень гражданской службы и занимаемую должность.

"Учитывая сложную социальную обстановку в стране, мы снизим планку базовой ставки, и в соответствии с буквой закона необходимости в повышении зарплат не будет", - подчеркнул Ваче Калашян, передает Sputnik Армения.

Отмечается, что если базовая ставка не вырастет на 7 тысяч драмов, то президент Армении Армен Саркисян недополучит 140 тысяч драмов (7x20): официальная зарплата президента – это базовая ставка, умноженная на 20. Для премьер-министра этот коэффициент составляет 19, для спикера парламента – 18. У основной части госслужащих этот коэффициент составляет от 3 до 5, то есть их зарплата не вырастет на 21-35 тысяч драмов.