Мурад Самедов, отдел информации 00:25

Минобороны России выступило с заявлением о том, что находящиеся в Нагорном Карабахе российские миротворцы проверят информацию о стрельбе в районе Гадрута. При этом, по данным российского военного ведомства, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Примечательно, что данное заявление появилось спустя 10 часов после того, как Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении группы из шести армянских военнослужащих. Сообщалось, что в воскресенье в 15:30 группа армянских военных атаковала азербайджанских военнослужащих, несущих дежурство на территории Ходжавендского района. В результате нападения был убит азербайджанский военнослужащий, а другой ранен. Предпринятыми азербайджанской армией мерами все шесть участников группы были уничтожены.

Сразу после этого сообщения в социальных сетях начались обсуждения о том, что армяне развернули в Нагорном Карабахе партизанскую войну. Действительно, ведь это не первый случай нападения на азербайджанских военных на освобожденных территориях. Ранее неоднократно азербайджанские военнослужащие уничтожали и пленили укрывавшихся в карабахских лесах армянских боевиков. При этом количество плененных, по разным источникам, разнилось от нескольких десятков до сотен человек. Однако вероятность начала партизанской войны в нагорной части Карабаха представляется маловероятной. Партизанское сопротивление возникает и разрастается лишь при поддержке коренного населения. А гражданское население покинуло освобожденные территории и переехало в районы компактного проживания армян либо в Армению. Более того, учитывая нынешнее бедственное социально-экономическое положение армянских сепаратистов, да и самой Армении на фоне разгромного военного поражения во Второй Карабахской войне, говорить о зарождении новых очагов сопротивления, во всяком случае, в ближайшие месяцы, не приходится. Как стало известно haqqin.az из информированных источников, уничтоженная накануне группа боевиков, а также плененные ранее вооруженные люди – отдельные группы армянских военнослужащих, которые не смогли вырваться из окружения во время наступления азербайджанской армии. Эти группы скрывались и до сих пор продолжают скрываться в карабахских лесах и занятых азербайджанскими войсками населенных пунктах. Азербайджанская армия наступала стремительно, и отколовшиеся от основных сил группы армянских солдат не успели вырваться к своим основным группировкам войск. Более того, одна из группировок в направлении Агдамского фронта и вовсе осталась отрезанной, что создавало угрозу окружения и полного уничтожения. Осознав безысходность своего положения, часть армянских диверсионных групп укрылась в заброшенных домах, а также наспех сооруженных землянках в лесах и горах. Положение этих боевиков действительно незавидное – в Карабахе лютует настоящая зима с ее морозами. У многих ранее плененных азербайджанской армией армянских военнослужащих наблюдалось сильное обморожение, а одному даже понадобилась срочная операция по ампутации ноги.