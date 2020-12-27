Турция заявила о нарушении прекращения огня в Карабахе

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой осудил нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, призвав армянскую сторону к его соблюдению.

"Атаки в Нагорном Карабахе против Вооруженных сил Азербайджана членов армянских группировок, отказавшихся сложить оружие и отступить, являются явным нарушением режима прекращения огня, установленного трехсторонним соглашением от 9 ноября. В результате нападений армянских вооруженных группировок 26 ноября, 8, 11 и 27 декабря были погибшие и раненные среди азербайджанских военных и мирного населения", - цитирует РИА Новости заявление Аксоя.

МИД Турции заявил, что основная ответственность за вывод вооруженных армянских группировок и соблюдение режима прекращения огня лежит на Армении, подписавшей трехстороннее соглашение.

Напомним, как сообщило в понедельник Минобороны Азербайджана, 27 декабря незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести человек из остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения Азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района. В результате нападения погиб военнослужащий Азербайджанской армии Ганбаров Эльмир, солдат Алиев Эмин получил ранение.