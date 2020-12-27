В Британии рекордный рост новых случаев COVID

Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 41 385. С начала пандемии это максимальный показатель, пишет Daily Mail со ссылкой на сайт правительственной информации.

За сутки в Соединенном Королевстве скончались 357 заболевших COVID-19. За все время от вируса умерло более 71 тысячи человек. Общее число случаев COVID-19 в стране с начала вспышки достигло 2,3 миллиона.

Великобритания занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.